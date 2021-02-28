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Göztepe - | CANLI

'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın son gününde Göztepe sahasında 'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 15:35
Göztepe - Kasımpaşa | CANLI

'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın son gününde Göztepe sahasında 'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Mücadele öncesinde Göztepe'nin 32, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor.


İLK 11'LER

GÖZTEPE: , , , , , , , , , Cherif, Jahovic

KASIMPAŞA: , Hadergonaj, , Brecka, , Bistrovic, , Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

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