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Göztepe - : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımapaşa'yı ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 15:35 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:56
Göztepe - Kasımpaşa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Günün ilk maçında Göztepe sahasında 'yı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren gol 25. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 35'e çıkardı, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

HER İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Hakem Suat Aslanboğa'nın yönettiği karşılaşmada her iki takımda mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Kasımpaşa'da 15. dakikada Derrick , Göztepe de ise 84. dakikada Emir kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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