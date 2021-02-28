Göztepe - Kasımpaşa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Günün ilk maçında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren gol 25. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 35'e çıkardı, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

HER İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Hakem Suat Aslanboğa'nın yönettiği karşılaşmada her iki takımda mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Kasımpaşa'da 15. dakikada Derrick Luckassen, Göztepe de ise 84. dakikada Berkan Emir kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.