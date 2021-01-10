Son dakika: Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi!

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor´a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelen Palut´un istifa edeceği bildirilmişti. Göztepe yönetimi istifa talebinin kabul edildiğini, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.

İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."