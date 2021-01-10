Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi!

Son dakika: 'de dönemi sona erdi!

Son dakika... ekiplerinden 'de dönemi resmen sona erdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hocamızın istifası kabul edilmiştir" denildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 16:06
Son dakika: Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi!

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından ´a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Başkan ve yönetimle bir araya gelen Palut´un istifa edeceği bildirilmişti. yönetimi istifa talebinin kabul edildiğini, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

" Teknik Direktörümüz istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.

İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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