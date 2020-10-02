Haberler Göztepe Beşiktaş'ın gözdesi Kerim alıcı resmen Göztepe'de!

'ın gözdesi resmen 'de!

ekiplerinden , 'ın da uzun süre gündeminde yer alan Altınordulu 23 yaşındaki sağ bek 'yı renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 15:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 15:02
Beşiktaş'ın gözdesi Kerim alıcı resmen Göztepe'de!

'de takviye harekatını sürdüren , 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'dan renklerine bağladığı sağ bek 'nın transferini resmen duyurdu.

Göz-Göz, bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Altınordu'da 2014-15 sezonunda profesyonel olan Kerim, ekibinde 91 maçta görev yaptı.

Altınordu da altyapıdan itibaren 11 yıldır bünyelerinde bulunan Kerim'e yeni kulübünde başarı diledi. Bonservisine 1 milyon 750 bin TL ödenecek Kerim'in ikiz kardeşi Barış da 2 yıl önce 'ye olmuştu.

Kerim Alıcı, sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Süper Lig devi 'ın da uzun süre gündeminde yer almıştı.

BİZE ULAŞIN