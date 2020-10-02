Beşiktaş'ın gözdesi Kerim alıcı resmen Göztepe'de!

Süper Lig'de takviye harekatını sürdüren Göztepe, TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'dan renklerine bağladığı sağ bek Kerim Alıcı'nın transferini resmen duyurdu.

Göz-Göz, bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Altınordu'da 2014-15 sezonunda profesyonel olan Kerim, İzmir ekibinde 91 maçta görev yaptı.

Altınordu da altyapıdan itibaren 11 yıldır bünyelerinde bulunan Kerim'e yeni kulübünde başarı diledi. Bonservisine 1 milyon 750 bin TL ödenecek Kerim'in ikiz kardeşi Barış da 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kerim Alıcı, sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ın da uzun süre gündeminde yer almıştı.