Değişim zamanı

Süper Lig'de 3'te sıfır çekerek Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe, erteleme maçında karşılaşacağı Rize'yi yenerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Şampiyonluk yarışındaki ve üst sıralarda yer alan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Alanya'dan 13 puan toplayan Göz-Göz, altındaki takımlardan ise büyük darbe yedi. İzmir ekibi, bugün Rize maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

DÜŞÜŞ ARAŞTIRILIYOR

Özellikle Kayserispor ve K.Paşa maçlarında gol dahi atamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının da tepkisini çekti. Göztepeli futbolseverler, yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu sert bir şekilde eleştirdi. İlhan Palut da takımı sert bir dille uyarırken, oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenleri araştırılıyor. Başarılı teknik adam, Çaykur Rizespor'a karşı kadroda köklü bir değişime gidecek.

İZMİR'DE 18 YILDIR YENİLMİYOR

Rize'nin hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesiyle bugüne ertelenen maçta, Göztepe'nin evindeki üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım arasındaki 8. randevu öncesi Göz-Göz'ün 2, Rize'nin 3 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle bitti. Sarı-kırmızılılar, İzmir'de ise 18 yıldır rakibine kaybetmedi. Son olarak 16 Mart 2002'de rakibine 3-2 mağlup oldu.