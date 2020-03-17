Değişim zamanı
Kasımpaşa’ya da yenilen Göz-Göz’de Teknik Direktör İlhan Palut, takımı sert bir dille uyardı. Palut, Rize karşısında kadroda köklü bir değişime gidecek.
Süper Lig'de 3'te sıfır çekerek Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe, erteleme maçında karşılaşacağı Rize'yi yenerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Şampiyonluk yarışındaki ve üst sıralarda yer alan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Alanya'dan 13 puan toplayan Göz-Göz, altındaki takımlardan ise büyük darbe yedi. İzmir ekibi, bugün Rize maçıyla çıkışa geçmek istiyor.
DÜŞÜŞ ARAŞTIRILIYOR
Özellikle Kayserispor ve K.Paşa maçlarında gol dahi atamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının da tepkisini çekti. Göztepeli futbolseverler, yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu sert bir şekilde eleştirdi. İlhan Palut da takımı sert bir dille uyarırken, oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenleri araştırılıyor. Başarılı teknik adam, Çaykur Rizespor'a karşı kadroda köklü bir değişime gidecek.
İZMİR'DE 18 YILDIR YENİLMİYOR
Rize'nin hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesiyle bugüne ertelenen maçta, Göztepe'nin evindeki üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım arasındaki 8. randevu öncesi Göz-Göz'ün 2, Rize'nin 3 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle bitti. Sarı-kırmızılılar, İzmir'de ise 18 yıldır rakibine kaybetmedi. Son olarak 16 Mart 2002'de rakibine 3-2 mağlup oldu.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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