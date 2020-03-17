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17 Mart 2020, Salı
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Değişim zamanı

Değişim zamanı

’ya da yenilen Göz-Göz’de Teknik Direktör , takımı sert bir dille uyardı. Palut, Rize karşısında kadroda köklü bir değişime gidecek.

'de 3'te sıfır çekerek Avrupa hedefinden uzaklaşan , erteleme maçında karşılaşacağı Rize'yi yenerek kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Şampiyonluk yarışındaki ve üst sıralarda yer alan G.Saray, F.Bahçe, , ve Alanya'dan 13 puan toplayan Göz-Göz, altındaki takımlardan ise büyük darbe yedi. ekibi, bugün Rize maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

DÜŞÜŞ ARAŞTIRILIYOR
Özellikle Kayserispor ve K.Paşa maçlarında gol dahi atamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının da tepkisini çekti. Göztepeli futbolseverler, yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu sert bir şekilde eleştirdi. da takımı sert bir dille uyarırken, oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenleri araştırılıyor. Başarılı teknik adam, 'a karşı kadroda köklü bir değişime gidecek.

İZMİR'DE 18 YILDIR YENİLMİYOR

Rize'nin hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesiyle bugüne ertelenen maçta, Göztepe'nin evindeki üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım arasındaki 8. randevu öncesi Göz-Göz'ün 2, Rize'nin 3 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle bitti. Sarı-kırmızılılar, İzmir'de ise 18 yıldır rakibine kaybetmedi. Son olarak 16 Mart 2002'de rakibine 3-2 mağlup oldu.

  1. 17.3.2020
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