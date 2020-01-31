Göztepe’de Castro iddialı
Göztepe'nin Portekizli dinamosu Andre Castro, yeni statlarında aldıkları Beşiktaş galibiyetini Denizli'de taçlandırmak istediklerini söyledi. Castro, "Galibiyetle döneceğimize inancımız tam" diye iddialı konuştu.
Göztepe'nin Portekizli dinamosu Andre Castro, yeni statlarında aldıkları Beşiktaş galibiyetini Denizli'de taçlandırmak istediklerini söyledi. Castro, "Galibiyetle döneceğimize inancımız tam" diye iddialı konuştu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Göztepe’de Castro iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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