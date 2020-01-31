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31 Ocak 2020, Cuma
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’de Castro iddialı

Göztepe’de Castro iddialı

'nin Portekizli dinamosu , yeni statlarında aldıkları galibiyetini 'de taçlandırmak istediklerini söyledi. Castro, "Galibiyetle döneceğimize inancımız tam" diye iddialı konuştu.

'nin Portekizli dinamosu , yeni statlarında aldıkları galibiyetini 'de taçlandırmak istediklerini söyledi. Castro, "Galibiyetle döneceğimize inancımız tam" diye iddialı konuştu.

  1. 31.1.2020
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