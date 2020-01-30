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30 Ocak 2020, Perşembe
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Ufuk, ’de

Ufuk, Göztepe’de

, Yeni 'dan ayrılan kaleci 'ı aldı. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci ilk yarıda 4 maçında forma giydi ve kalesinde 8 gol görmüştü.

Göztepe, Yeni 'dan ayrılan kaleci 'ı aldı. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci ilk yarıda 4 maçında forma giydi ve kalesinde 8 gol görmüştü. File bekçisi; Altay, , Galatasaray, Başakşehir ve Alanya'da da oynamıştı
  1. 30.1.2020
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