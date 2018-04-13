Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda ağırlayacağı Bursaspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Göztepe'de geçen haftanın en çok tartışılan ismi Demba Ba'nın patlama yapması bekleniyor.
Sezon bitiminde Beşiktaş'a transfer olacağına dair hakkında birçok haber çıkan ve sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Senegalli forvetin, Teknik Direktör Tamer Tuna'yla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tamer Tuna'ya tek düşüncesinin Göztepe'nin başarısı olduğunu söyleyen Ba'nın genç çalıştırıcıdan tam destek aldığı vurgulandı.
İdmanlarda da oldukça istekli olduğu bildirilen 33 yaşındaki oyuncunun Tuna'ya, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Hakkımda çıkan söylentilere kulaklarımı tıkadım. Giydiğim formanın en iyi şekilde hakkını vermek için mücadele ediyorum. Bursaspor ve kalan maçların camia için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Pazar günü taraftarımızın önünde takımıma maksimum katkı vereceğim" dediği kaydedildi. Geçen hafta 5-1 kaybedilen Beşiktaş deplasmanı öncesi Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili transfer açıklamaları yapması gündemi bir hayli meşgul etmişti. Ba ise maç sonrası sosyal medya hesabından kendisi hakkında televizyon kanallarında olumsuz yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
Göztepe'de Demba Ba patlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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