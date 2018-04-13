Göztepe'de Demba Ba patlayacak – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'de patlayacak

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> patlayacak

    'de pazar günü Bornova Stadı'nda ağırlayacağı 'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen 'de geçen haftanın en çok tartışılan ismi 'nın patlama yapması bekleniyor.

    Sezon bitiminde 'a olacağına dair hakkında birçok haber çıkan ve sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Senegalli forvetin, Teknik Direktör 'yla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. 'ya tek düşüncesinin 'nin başarısı olduğunu söyleyen Ba'nın genç çalıştırıcıdan tam destek aldığı vurgulandı.

    İdmanlarda da oldukça istekli olduğu bildirilen 33 yaşındaki oyuncunun Tuna'ya, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Hakkımda çıkan söylentilere kulaklarımı tıkadım. Giydiğim formanın en iyi şekilde hakkını vermek için mücadele ediyorum. ve kalan maçların camia için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Pazar günü taraftarımızın önünde takımıma maksimum katkı vereceğim" dediği kaydedildi. Geçen hafta 5-1 kaybedilen deplasmanı öncesi Başkan 'ın ile ilgili açıklamaları yapması gündemi bir hayli meşgul etmişti. Ba ise maç sonrası sosyal medya hesabından kendisi hakkında televizyon kanallarında olumsuz yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de patlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN