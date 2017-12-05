Göztepe'de hedef üst üste 3. galibiyet

Tuna, yaptığı açıklamada, en son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçından istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Daha da iyi olacaklarını vurgulayan Tuna, "Her maçı kazanma odaklıyız, böyle de sürecektir. Dış sahada bu kadar galibiyetin sebebi de odur. Hiçbir zaman 'oyunu tek yönlü oynayalım' düşüncesine sahip olmadık, olmayacağız da. Lig sonuna kadar aynı anlayışımız devam edecek." dedi.

Bu hafta çok pozisyon vermiş gibi gözükmelerine rağmen oyun disiplinlerinin, pozisyon alışlarının çok iyi olduğunu belirten Tuna, "O yüzden zaten gol yemedik. Penaltı pozisyonu farklı bir pozisyondu. Orada da Beto çok başarılı zaten bu konuda. İyi gidiyoruz. Üst üste iki maç kazandık, üçüncüsünü de kazanmak istiyoruz. Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. İyi yoldayız. Göztepe iyi bir seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un savunmasını değerlendiren Tuna, "Gol yemiyorlar 4 maçtır. Takım halinde oyunu 2. bölgede kabullenen ve çok pozisyon vermeyen bir takım Yeni Malatyaspor. Bizim de oyun disiplinimiz oldukça yüksek. Ofansif anlayışımızı daha yukarı taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Tuna, Göztepe'nin İzmir'in ve Türkiye'nin sempatisini kazanmaya devam ettiğini belirterek, "Sadece 24 puandayız ve 14 hafta oynandı ligde. Biz her maça lig yeni başlıyormuş gibi çıkıyoruz. Çünkü gerçekten lig de öyle bir pozisyonda. Her hafta yenilenen, farklı skorların yaşanabildiği, takımların puan ve oyun olarak aşırı uçlarda olmadığı bir lig yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.