Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı.
Göztepeli futbolcular, İzmir'deki son çalışmasını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınmanın ardından pas çalışması yapılan antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, ayak tenisi oynadı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı. Mathieu Peybernes ise takımdan ayrı çalıştı.
İzmir'deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, bugün uçakla Ankara'ya geçtikten sonra kara yoluyla Karabük'e gidecek. Sarı-kırmızılı oyuncular, son çalışmasını yarın Karabük'te gerçekleştirecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:01
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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