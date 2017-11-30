 Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

    Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı

    Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Göztepe, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı.

    Göztepeli futbolcular, İzmir'deki son çalışmasını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınmanın ardından pas çalışması yapılan antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, ayak tenisi oynadı.

    Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı. Mathieu Peybernes ise takımdan ayrı çalıştı.

    İzmir'deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, bugün uçakla Ankara'ya geçtikten sonra kara yoluyla Karabük'e gidecek. Sarı-kırmızılı oyuncular, son çalışmasını yarın Karabük'te gerçekleştirecek.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:01
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