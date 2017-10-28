Jahovic özür diledi!
Süper Lig'de dün Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.
Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Jahovic, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.
Jahovic, dün Kasımpaşa maçından sonra gördüğü sarı kart nedeniyle öncelikle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilediğini belirtti. Beşiktaş maçında cezalı duruma düştüğü için çok üzgün olduğunu bildiren Jahovic, "Ailemin üzerine yemin ederim, hakeme kötü bir söz söylemedim." ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARA 2 GÜN İZİN
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2 gün izin verdi.
11. haftada 5 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına 30 Ekim Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:06
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 7
Yorum
canhan e bunun bilet parası gişe hasılatlarıda var
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 13
Yorum
gs1905 Geng Ergüne-transferde GS-da futboldan anlamayan insanlar transfer yapır-Denayerin GS-gelmesi böyük bir xata.
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Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Toplam 1
Yorum
BJKLİ hadi çıkın as kadro ile hadi :)
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