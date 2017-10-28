 Jahovic özür diledi! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Jahovic özür diledi!

    Jahovic özür diledi!

    Süper Lig'de dün Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 'nin golcü futbolcusu , takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

    Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Jahovic, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

    Jahovic, dün Kasımpaşa maçından sonra gördüğü sarı kart nedeniyle öncelikle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilediğini belirtti. Beşiktaş maçında cezalı duruma düştüğü için çok üzgün olduğunu bildiren Jahovic, "Ailemin üzerine yemin ederim, hakeme kötü bir söz söylemedim." ifadelerini kullandı.

    FUTBOLCULARA 2 GÜN İZİN
    Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2 gün izin verdi.

    11. haftada 5 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına 30 Ekim Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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