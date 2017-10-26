Kral Jahovic
Göztepe’nin 20 golünün 11’ine imza atan Makedon forvet, gol-katkı değerine göre Messi, Falcao, Kane gibi isimleri geçip Avrupa’nın zirvesine oturdu
Bafetimbi gomis 8. sırada
Inter'li Mauro Icardi ile birlikte ilk sırada bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, dünyanın üst düzey forvetleri arasındaki Radamel Falcao, Edin Dzeko, Lionel Messi ve Harry Kane gibi isimleri geride bıraktı. Galatasaray'ın gollerinin yüzde 45'ine imza atan Bafetimbi Gomis de listenin 8. sırasında yer aldı. Bursaspor'dan tanıdığımız Bakambu ise Villarreal'in 15 golünün 8'ini attı ve yüzde 53,3'lük katkısıyla 4.lüğe yerleşti.
O bir 'underrated'
İngilizler, hak ettiği yere gelememiş futbolcular için 'underrated' deyimini kullanır. Jahovic, kariyer bakımından bunun net örneklerinden. Fizik güç, hırs ve pozisyon bilgisini yan yana koyuyorsanız en kötü ihtimalle İtalya Serie A kariyeri yapmanız lazım. Kaldı ki İtalyanlar, Makedon futbolcuları sever. Gerek şanssızlık, gerekse yanlış kariyer planlaması belki onu İnter'e, Milan'a, Juve'ye götüremedi ama 30'unda nihayet doğru yerde! 2 sezondur Göztepe'yi sırtlayan Jahovic'in bu formuyla 25'i bulması işten bile değil
Mini yorum Barış Dinçarslan
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
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Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
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Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
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