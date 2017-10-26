Kral Jahovic

Göztepe’nin 20 golünün 11’ine imza atan Makedon forvet, gol-katkı değerine göre Messi, Falcao, Kane gibi isimleri geçip Avrupa’nın zirvesine oturdu

ŞÜPHESİZ bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri Göztepe olurken, oyuncu olarak da sarı- kırmızılı takımın forveti Adis Jahovic performansıyla parmak ısırttı. O kadar ki Göz-Göz'ün usta kramponu, Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında başı çekti. 7 maçtır üst üste gol bulan 30 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin kaydettiği 20 golün 11'ini atarak takımının toplam üretimine yüzde 55 katkı sağladı. Süper Lig gol krallığında da ilk sırada yer alan Makedon forvet oyuncusu, atılan gol-katkı değerlendirmelerine göre İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın en üst futbol liglerinde, çift haneli skor üreten takımlarda top koşturan futbolcular arasında zirveye yerleşti.



Bafetimbi gomis 8. sırada

Inter'li Mauro Icardi ile birlikte ilk sırada bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, dünyanın üst düzey forvetleri arasındaki Radamel Falcao, Edin Dzeko, Lionel Messi ve Harry Kane gibi isimleri geride bıraktı. Galatasaray'ın gollerinin yüzde 45'ine imza atan Bafetimbi Gomis de listenin 8. sırasında yer aldı. Bursaspor'dan tanıdığımız Bakambu ise Villarreal'in 15 golünün 8'ini attı ve yüzde 53,3'lük katkısıyla 4.lüğe yerleşti.



O bir 'underrated'

İngilizler, hak ettiği yere gelememiş futbolcular için 'underrated' deyimini kullanır. Jahovic, kariyer bakımından bunun net örneklerinden. Fizik güç, hırs ve pozisyon bilgisini yan yana koyuyorsanız en kötü ihtimalle İtalya Serie A kariyeri yapmanız lazım. Kaldı ki İtalyanlar, Makedon futbolcuları sever. Gerek şanssızlık, gerekse yanlış kariyer planlaması belki onu İnter'e, Milan'a, Juve'ye götüremedi ama 30'unda nihayet doğru yerde! 2 sezondur Göztepe'yi sırtlayan Jahovic'in bu formuyla 25'i bulması işten bile değil



Mini yorum Barış Dinçarslan

