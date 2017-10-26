 Göztepe taraftarından Selvitopu'na ziyaret – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    taraftarından Selvitopu'na ziyaret

    Göztepe taraftarından Selvitopu'na ziyaret

    Yalı Derneği Başkanı Tamer Balin ve yönetim kurulu üyeleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Balin, Başkan Selvitopu'na üzerinde adının da yazılı olduğu "35" numaralı Göztepe forması hediye etti ve Karabağlar Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında düzenleyeceği Geleneksel Cumhuriyet Korteji'ne katılarak destek vereceklerini söyledi. Selvitopu, Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de başarılı bir grafik sergilediğini belirtti.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:33
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