Dünya'nın sporu! (10.03.19)

SEBAHAT ÖZALTIN TURNUVASI BİTTİ



Antalya'nın Belek ilçesinde'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde yapılan Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, dün tamamlandı. 8 Mart Kadınlar Günü'nde başlayan turnuvada 7 ülkeden 70 sporcu yarışırken misafirler organizasyona övgü yağdırdı.



BAKAN'DAN Z.BURNU'NA TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'ni birincilikle tamamlayan Zeytinburnu Belediyespor'u tebrik etti. Bakan, teknik heyet ve oyuncuları gönülden kutladığını açıkladı.



DERBİDE OLAY



İngiltere Championship'te dün oynanan Birmingham- Aston Villa derbisinde ortalık karıştı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta sahası Grealish'e yumruk attı. Polis tarafından saha dışına çıkarılan saldırgan gözaltına alındı.dış atışlarda, Vesely de pota altından bulduğu sayılarla sarı- lacivertlileri zafere taşıdı. Zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da bu sezon sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürmeyi başardı.



PODYUMUN YENİ YILDIZI



ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Cansu Bektaş tarih yazdı. 40 kiloda mücadele eden Cansu, koparmada 54, silkmede 66, toplamda ise 120 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya elde etti. 45'te Zeliha Ülker bronz ile Bahar Korubeyi bronz, erkekler 61'de de 1 altın, gümüş ve bronz kazandı.



BASKETBOLDA TARİH YAZDIK



Avrupa'da mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımlarımız dün önemli zaferlere imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar mücadele ettikleri Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı. Her iki temsilcimiz de İspanya'da 25-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan finallerde yer almaya hak kazandı.