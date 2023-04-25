Giresunspor'da Hakan Keleş'in durumu belli oldu!

Giresunspor'da, 4-2'lik Başakşehir yenilgisinden sonra istifa sinyalleri veren Teknik Direktör Hakan Keleş'in durumu belli oldu. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, sosyal medya hesabından Hakan Keleş ile yan yana yürüdükleri resmi paylaşıp, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.



HAKAN KELEŞ'İN AÇIKLAMASI İSTİFA ŞEKLİNDE YORUMLANMIŞTI

Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında, "Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız" ifadelerini kullanmış, Keleş'in bu açıklaması istifa sinyali verdi yönünde değerlendirilmişti.