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Giresunspor'dan Diouf atağı!

Çotanaklar, Hatayspor’dan ayrılan 34 yaşındaki Diouf’la söz kesti. Tecrübeli santrfor, son iki sezonda bordo-beyazlılarda boy gösterdiği 75 maçta, 31 gol attı, 8 asist yaptı

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Giresunspor'dan Diouf atağı!

Çotanaklar, Hatayspor'dan ayrılan 34 yaşındaki Diouf'la söz kesti. Tecrübeli santrfor, son iki sezonda bordo-beyazlılarda boy gösterdiği 75 maçta, 31 gol attı, 8 asist yaptı.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DA OYNADI
Üst düzey bir kariyere sahip olan ve 51 kez Senegal Milli Takımı formasını terleten 34 yaşındaki deneyimli golcü, ASC Jaraaf, Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover ve Stoke City'de forma giydi. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga gibi üst düzey liglerde boy gösteren Diouf, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 37 maçta; 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2020-2021'de ise 38 karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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