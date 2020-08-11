Son dakika: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Rusya'dan kritik açıklama!
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir krize sebep olan corona virüsü salgını için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Rusya, corona virüsü aşısının tescil edildiğini duyurdu.
Rusya'dan gelen son dakika haberine göre corona virüsü aşısında flaş gelişmeler yaşandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı tescil edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah yeni tip corona virüsüne karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.
'KIZIMA AŞI YAPILDI'
Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirtilirken Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi.
- 11.08.2020
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