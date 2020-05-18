Corona virüsü Latin Amerika'da büyük tehlike oluşturuyor! Salgın merkezi oluyor!

Corona virüs salgınının yeni merkezi Latin Amerika oluyor. Başta Brezilya olma üzere Meksika, Peru, Ekvador ve Şili'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenler toplu mezarlara gömülüyor. Dünyada virüsün en hızlı yayıldığı ülke ise Brezilya. Brezilya'da ölü sayısının 100 bine çıkmasından endişe ediliyor.

Brezilya'da Sınır Tanımayan Doktorlar'ın temsilcisi Ana de Lemos, "Latin Amerika corona virüs salgınının yeni merkezi olacak" uyasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, son bir haftada Brezilya'da vaka sayısı 96 bin artarken, 5 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'da salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı son bir haftada yüzde 51 artış gösterdi.

BREZİLYA'DA KORKUTAN RAKAM

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Covid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

Amerikan The Atlantic dergisine konuşan ve salgınla mücadele eden Brezilyalı bir doktor salgından ölü sayısının 100 bine çıkmasından endişe ettilerini söyledi.

PERU'DA VAKA SAYISI 92 BİNİ GEÇTİ

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 92 bin 273'e yükseldi. Peru'da yaşamanı yitirenleri sayısı ise 2 bin 648'e çıktı. Peru'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

ŞİLİ'DE VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Bir diğer Latin Amerika ülkesi Şili'de Covid-19 vaka sayısı 43 bin 781'e yükselirken, salgın sebebiyle 450 kişi yaşamını yitirdi. Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Santiago'da salgının yükselişinin önüne geçmek için genel karantina başlatıldığını duyurmuştu.