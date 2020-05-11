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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Google'dan Tomris Uyar doodle'ı! Tomris Uyar kimdir?

'dan doodle'ı! Tomris Uyar kimdir?

Google'dan Tomris Uyar doodle'ı! Tomris Uyar kimdir?

Türk edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından olan için , usta kalemin 79. doğum gününe özel doodle yaptı. Ancak Tomris Uyar'ın 15 Mart 1941 yılında doğduğu biliniyor. Peki, edebiyatımıza yön veren kadın yazarlardan biri olan Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar'ın eserleri nelerdir? İşte yanıtları...

15 Mart 1941 yılında 'da dünyaya gelen Türk edebiyatının öncü isimlerinden için özel bir doodle yaptı. Bu sürprizin ardından binlerce vatandaş, Tomris Uyar'ın hayatını merak ediyor.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar, Arnavutköy Kız Koleji'nde eğitim aldıktan sonra 1963 yılında İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Uyar'ın edebiyata girişi, çevirmenlikle başlar. Dönemin ünlü şairleri ve 'le birlikte Papirüs isimli dergiyi kuran Tomris Uyar, 1979 yılında Yürekte Burağı ve 1986'da ise kitaplarıyla Sait Faik Hikaye Armağanı'nı alır. İlk evliliğini Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar, bebekleri birkaç aylıkken sütten boğulur ve bu sebeple ayrılırlar. Ünlü yazar daha sonra yine Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Turgut Uyar ile hayatını birleştirir.

TOMRİS UYAR'IN ESERLERİ NELERDİR?

Tomris Uyar öykülerinde genellikle, ekonomik ve sınıfsal sorunların baskısı altında yaşayan kişileri işler. Eserleri şöyledir:

İpek ve Bakır (1971),
Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (1973)
Dizboyu Papatyalar (1975)
Yürekte Bukağı (1979)
Yaz Düşleri, Düş Kışları (1981)
Sesler, Yüzler ve Sokaklar (1981)
Gece Gezen Kızlar (1983)
Rus Ruleti, Dön Geri Bak (toplu hikâyeler, 1985)
Günlerin Tortusu (1985)
Yaza Yolculuk (1986)
Yazılı Günler (1989)
Sekizinci Günah (1990)
Otuzların Kadını (1992)
Aramızdaki Şey (1997)
Güzel Yazı Defteri (2002)

Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında ise İstanbul'da aramızdan ayrıldı. Uyar, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.


  1. 11.05.2020
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