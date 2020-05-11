Google'dan Tomris Uyar doodle'ı! Tomris Uyar kimdir?
Türk edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından olan Tomris Uyar için Google, usta kalemin 79. doğum gününe özel doodle yaptı. Ancak Tomris Uyar'ın 15 Mart 1941 yılında doğduğu biliniyor. Peki, edebiyatımıza yön veren kadın yazarlardan biri olan Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar'ın eserleri nelerdir? İşte yanıtları...
15 Mart 1941 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk edebiyatının öncü isimlerinden Tomris Uyar için Google özel bir doodle yaptı. Bu sürprizin ardından binlerce vatandaş, Tomris Uyar'ın hayatını merak ediyor.
TOMRİS UYAR KİMDİR?
Tomris Uyar, Arnavutköy Kız Koleji'nde eğitim aldıktan sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Uyar'ın edebiyata girişi, çevirmenlikle başlar. Dönemin ünlü şairleri Cemal Süreya ve Ülkü Tamer'le birlikte Papirüs isimli dergiyi kuran Tomris Uyar, 1979 yılında Yürekte Burağı ve 1986'da ise Yaza Yolculuk kitaplarıyla Sait Faik Hikaye Armağanı'nı alır. İlk evliliğini Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar, bebekleri birkaç aylıkken sütten boğulur ve bu sebeple ayrılırlar. Ünlü yazar daha sonra yine Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Turgut Uyar ile hayatını birleştirir.
TOMRİS UYAR'IN ESERLERİ NELERDİR?
Tomris Uyar öykülerinde genellikle, ekonomik ve sınıfsal sorunların baskısı altında yaşayan kişileri işler. Eserleri şöyledir:
İpek ve Bakır (1971),
Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (1973)
Dizboyu Papatyalar (1975)
Yürekte Bukağı (1979)
Yaz Düşleri, Düş Kışları (1981)
Sesler, Yüzler ve Sokaklar (1981)
Gece Gezen Kızlar (1983)
Rus Ruleti, Dön Geri Bak (toplu hikâyeler, 1985)
Günlerin Tortusu (1985)
Yaza Yolculuk (1986)
Yazılı Günler (1989)
Sekizinci Günah (1990)
Otuzların Kadını (1992)
Aramızdaki Şey (1997)
Güzel Yazı Defteri (2002)
Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında ise İstanbul'da aramızdan ayrıldı. Uyar, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
- 11.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Google'dan Tomris Uyar doodle'ı! Tomris Uyar kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.