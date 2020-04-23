23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! Türk Bayrağı tarihçesi nedir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve için en güzel fotoğrafları! Türk Bayrağı tarihçesi nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! Türk Bayrağı tarihçesi nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını sebebiyle evlerden kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar fotoğrafları ve tarihçesini araştırmaya devam ediyor. Peki, Türk Bayrağı tarihçesi nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle evlerden kutlanan 'nda görselleri ve tarihçesi merak konusu oldu.

TÜRK BAYRAĞI TARİHÇESİ NE?

Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak bilinmektedir. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde bürünmüştür. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insan temsil etmektedir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir.

EN GÜZEL TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAFLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Türk Bayrağı fotoğrafları ise aratılma devam ediyor.


  1. 23.04.2020
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