Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Corona virüsü ile mücadelede yeni araştırmacılar aranıyor!
Son dakika corona virüsü haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlattıklarını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlattıklarını açıkladı. Haber sosyal medyada büyük ses getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz" ifadesini kullandı.
ARAŞTIRMACILAR CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE EDECEK
TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin Covid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek, salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR-Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı çağrıya açıyoruz. Covid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip korona virüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde Covid-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz. 'Korona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir' dediğimiz bu dönemde araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını yapabileceği internet sitesi adresini de paylaştı.
- 08.04.2020
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