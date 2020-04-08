Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) haberi... Günlük corona virüsü (koronavirüsü) bilgilerini medya yoluyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak flaş bir bilgiyi paylaştı... İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde görülen vakalara göre grafik paylaşan Fahrettin Koca, bununla beraber, hangi ilçelerde vaka sayısının daha fazla olduğunu da duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Zonguldak illerimizin corona virüsü (koronavirüsü) sayısı ve İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası...
8 Nisan 2020 Çarşamba 10:05 Güncelleme: 08.04.2020 10:17
Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Günlük corona virüs bilgilerini paylaşan Bakan Koca İstanbul'un korona haritasını duyurdu.

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Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Koca İstanbul'da, virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde açıkladı. İşte, Bakan Koca'nın İstanbul ilçelere göre corona risk haritası ve ilçelere göre corona dağılımı.

Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

BAKAN KOCA GÜNLÜK SAYIYI DUYURDU
Günlük vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şu açıklamaları yaptı;

Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

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