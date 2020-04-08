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Fahrettin Koca duyurdu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) haberi... Günlük corona virüsü (koronavirüsü) bilgilerini medya yoluyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak flaş bir bilgiyi paylaştı... İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde görülen vakalara göre grafik paylaşan Fahrettin Koca, bununla beraber, hangi ilçelerde vaka sayısının daha fazla olduğunu da duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Zonguldak illerimizin corona virüsü (koronavirüsü) sayısı ve İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü haritası...
8 Nisan 2020 Çarşamba 10:05 Güncelleme: 08.04.2020 10:17
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Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.
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