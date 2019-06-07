Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları
07 Haziran 2019, Cuma
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Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! ve oyuncuları

Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları

ATV’nin yeni dizisi Kimse Bilmez’in yayınlanan fragmanı merak uyandırdı. Konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken Kimse Bilmez dizisi ilk bölümüyle 11 Haziran Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. Peki Kimse Bilmez dizisinin kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor. İşte dizinin merak edilen o fragmanı...

Kimse Bilmez 1.bölümü ile Salı akşamı ekrana gelecek. Daha yayınlanmadan fragmanıyla çok beğenilen Kimse Bilmez dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Kimse Bilmez dizi konusu ve oyuncuları…

KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 1. Bölüm Fragmanı!



Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği Kimse Bilmez 11 Haziran Salı izleyicisi ile buluşacak. Dizide dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.



Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, yediden yetmişe herkesi sürükleyici bir hikayenin içine alacak, güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

  1. 07.06.2019
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