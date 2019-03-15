Kredi notu nasıl sorgulanır? E-devlet kredi notu öğrenme

E-devlet sistemi ile birçok önemli bilgi herhangi bir yere gitmeden, online olarak kolayca öğrenilebiliyor. Peki kredi notu nedir, hangi bilgilere göre hesaplanır? İşte kredi notu hakkında merak edilen tüm detaylar…



KREDİ NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIR?



Kredi almak isteyenleri yakından ilgilendiren kredi notu detaylarını sizlerle paylaşacağız. Kredi notu kısaca sizin bankayla olan ilişkinizi gösterir. Daha önce çektiğiniz kredi varsa onu nasıl ödediğiniz, kaç kere kredi aldığınız, gelir durumunuz gibi bilgiler hesaplanır. Aynı şekilde kredi kartı kullanıcıların da borç ödeme süresi gibi detaylar analiz edilerek bir puanlama yapılır. Çıkan sonuç da sizin kredi notunuzu belirler ve yeni bir kredi çekmek istediğinizde olumlu olup olmaması üzerinde büyük etkiye sahiptir.





E-DEVLET'TEN KREDİ NOTU SORGULAMA



Vatandaşlar e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına "risk raporu" yazmanız yeterli. Daha sonra karşınıza "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu" çıkacak. Bu raporda tüm borç bilgilerinizi banka ve finansal kuruluş bazında görebileceksiniz. Aynı şekilde tüm borçlarınız ve varsa ödenmemiş olan faizleriniz toplam olarak görüntülenebilecek. Son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borç durumu da net olarak belirtilecek.