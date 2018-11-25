Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu

    Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu

    Merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu , 'in kızı ile dün akşam nişanlandı. Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu’nun nişan törenlerinde Başkan Erdoğan kız istemeyi yapıp nişan yüzüklerini taktı.

    Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve eşi Şule Albayrak, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu nişan törenine katıldı.

    Nişan törenine 'nun annesi Nevin Kalyoncu, iş adamı , Adnan Kalyoncu, Faruk Kalyoncu ile eşleri ve çocukları da katıldı.

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi Revna Demirören oğulları Cemal Demirören, Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, oğulları Sinan Oktay, Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören, kızı Mina Demirören, oğlu Kaan Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal, genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

    İş dünyasının önde gelen isimlerinden iş adamı Nihat Özdemir, iş adamı Alican Ulusoy, Merva Ulusoy, Tülay Ulusoy da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.






    1. 25.11.2018 13:59
    2. Güncelleme: 25.11.2018 14:05
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