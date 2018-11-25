Kalyoncu ve Demirören ailesinin mutlu günlerine Başkan Erdoğan ortak oldu
Merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu, Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile dün akşam nişanlandı. Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu’nun nişan törenlerinde Başkan Erdoğan kız istemeyi yapıp nişan yüzüklerini taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve eşi Şule Albayrak, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu nişan törenine katıldı.
Nişan törenine Haluk Kalyoncu'nun annesi Nevin Kalyoncu, iş adamı Cemal Kalyoncu, Adnan Kalyoncu, Faruk Kalyoncu ile eşleri ve çocukları da katıldı.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören oğulları Cemal Demirören, Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, oğulları Sinan Oktay, Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören, kızı Mina Demirören, oğlu Kaan Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal, genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden iş adamı Nihat Özdemir, iş adamı Alican Ulusoy, Merva Ulusoy, Tülay Ulusoy da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.
- 25.11.2018 13:59
- Güncelleme: 25.11.2018 14:05
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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