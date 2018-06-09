Örnek projede ilk etap tamam

Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell'in sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.

81 ilde yapılan tarama çerçevesinde yaklaşık 415 bin öğrenciye ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını bilimsel veriler ışığında ortaya çıkarmak hedefiyle çıkılan yolda 216 bin 778 erkek, 196 bin 920 kız çocuğunun kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlendi. Tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında spor programına tabi tutulacaklar.