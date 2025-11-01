CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Volkan Demirel: Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz

Volkan Demirel: Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe karşılaşmasının ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Fiziksel olarak bazı sıkıntılarımız olduğunu geldiğimiz ilk günden beri konuşuyoruz. Bugün dördüncü günüm ve üç antrenman yaptım. Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz" dedi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 20:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Volkan Demirel: Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Göztepe'yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Demirel, "Aslında maçı sizler ilk yarı ve ikinci yarı diye ikiye bölebilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. İlk 15-20 dakika daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında bir düşüş yaşadık ve uzatma dakikalarında, bence ofsayttan olan bir golle, 1-0 mağlup duruma düştük. Aslında amacımız oyunu ikinci yarıya taşımaktı. Çünkü 55-60. dakikalardan sonra Göztepe'nin fiziksel olarak biraz düşeceğini biliyorduk. Oyunun son 30-35 dakikası da bizim üstünlüğümüzle geçti. Oyuncularıma içeride de söylemiştim; taktiksel olarak kenarda bir oyuncuları olduğu için kenarda 2'ye 1 oyunlarını kurduğumuz takdirde rahatlayacağımızı belirtmiştim. Nitekim bulduğumuz pozisyonlar da genellikle kenar ortalarından geldi. Taç atışlarında etkili olduğumuzu da söylemiştim. Bugün takım, duran toplarda taç atışlarını da buna dahil ediyorum gayet iyi durdu. Mücadele ettiler. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, buradan puan veya puanlar alabilirdik" ifadelerini kullandı.

"İYİ MÜCADELE EDEN, ORGANİZASYONU GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Göztepe'nin şu an ligin en temaslı takımı olduğunu belirten Demirel, "Temassız oyuna baktığımızda ise sayısal olarak onlardan üstün olduğumuzu görüyoruz. Bu da bizim mücadele ettiğimizi gösteriyor. Sadece ufak detayları biraz daha iyi analiz edebilirsek, önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takım inançlı ve ben de takımıma güveniyorum. İnşallah önümüzdeki maçta bir basamak, sonraki maçta bir basamak daha çıkarak puanları toplamaya başlayacağız. Fiziksel olarak bazı sıkıntılarımız olduğunu geldiğimiz ilk günden beri konuşuyoruz. Bugün dördüncü günüm ve üç antrenman yaptım. İlk yarıda 20. dakikaya kadar iyi gittikten sonra biraz fiziksel olarak düşüş yaşadık. Ancak ikinci yarıya başlarken tekrar o direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulmaya başladık. Göztepe takımının da 60-65. dakikalarda düşeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak biraz daha yükselirsek oyunumuz da gelişecektir. Şu an mücadele ettiğimiz takım ligin en organize takımlarından biri. Bunu da söylemekten çekinmeyelim; bizi yendikten sonra dördüncü sıraya çıktılar, yanılmıyorsam. İyi mücadele eden, organizasyonu güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. Tabii ki puan ya da puanları alsak farklı olurdu ama hem oyundan hem de oyuncuların ortaya koyduğu karakterden memnunum. İkinci yarıda herkesin de gördüğü gibi oyuna hükmeden taraf bizdik. Buraya birçok takım geldi ama bu şekilde oynayamadılar. Biz ise çok kısa bir süredir buradayız. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık ve oyuncular da bunları uygulamaya çalıştı. Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Buruk: Sıralama ne olursa olsun...
G.Saray-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Tekke: Kolay maçımız yok!
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Sıralama ne olursa olsun... Buruk: Sıralama ne olursa olsun... 19:35
Hakem maça ara verdi! Hakem maça ara verdi! 19:28
Tekke: Kolay maçımız yok! Tekke: Kolay maçımız yok! 19:26
Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! 19:23
G.Saray-Trabzonspor | CANLI G.Saray-Trabzonspor | CANLI 19:18
Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! 19:10
Daha Eski
G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin! G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin! 16:19
Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI 16:19
Dolmabahçe'de kritik derbi! Dolmabahçe'de kritik derbi! 16:38
Dev derbide 11'ler açıklandı! Dev derbide 11'ler açıklandı! 16:56
87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 17:06
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! 17:30