Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 13:38
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Başkent ekibi, geçen sezon Eroğlu idaresinde Trendyol 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkarmıştı.

