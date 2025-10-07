Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur istifa ettiğini duyurdu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Osman Sungur görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 19:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur görevinden istifa etti.

Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Sungur, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig'e taşımak oldu. Seneler sonra Süper Lig'e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği'nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi. Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Görev aldığı sürede beraber çalıştığı yönetim kuruluna, teknik ekibe, sporculara ve taraftarlara teşekkür eden Sungur, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım sürece hiçbir yönetim kurulu üyemizle sorun yaşamadığım gibi bu süreçte en büyük destekçim olmuşlardır. Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik. Bugün ayrılırken de kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da ancak yol arkadaşlarımın bu yeni süreçte maddi ve manevi destekleriyle güzide kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getirecekleri inancı ile Gençlerbirliği'nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum."

Türk Telekom - REKLAM
