İbrahim Üzülmez Gençler'de!
Ligde 11 haftadır kazanamayan ve dibe demir atan G.Birliği’nde, son olarak Başakşehir yenilgisi sonrası Mehmet Altıparmak da çare olamadı. Altıparmak, 31 Ocak’ta Mustafa Kaplan’ın yerine getirilmişti. Bu sezon Nobre, Mustafa Kaplan ve Mehmet Altıparmak’tan sonra 4. teknik direktörle çalışmaya hazırlanan kırmızı-siyahlıların, eski çalıştırıcısı İbrahim Üzülmez’le anlaştığı öğrenildi. 46 yaşındaki Üzülmez, 2018-19’da G.Birliği’nde 1. Lig şampiyonluğu yaşarken, 2015-16, 2016-17’de de Süper Lig’de çalıştı.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:15 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50