Haberler Gençlerbirliği Son dakika: Gençlerbirliği'nde 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: 'nde 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: ekibi , son yapılan testler sonucu 3 futbolcu, 2 de kulüp personeli olmak üzere toplam 5 kişide corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:15
Son dakika: Gençlerbirliği'nde 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü 'la karşılaşacak 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi, son yapılan testler sonucu 3'ü futbolcu, 2'si de kulüp personeli olmak üzere toplam 5 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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