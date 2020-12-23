Son dakika: Gençlerbirliği'nde 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü Sivasspor'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi, son yapılan testler sonucu 3'ü futbolcu, 2'si de kulüp personeli olmak üzere toplam 5 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.