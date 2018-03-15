Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek katılmadı. Siarhei Palitsevich ise fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı çalışmayla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

- Servet Yılmaz'dan ziyaret

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Yılmaz'ı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne yaptığı ziyarette kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Başkent ekibi yönetimiyle kulüp binasında bir süre sohbet eden Servet Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması verildi.

Servet Yılmaz daha sonra antrenman sahasında kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Ziyarette futbolculara baklava ikram edildi.