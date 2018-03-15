Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.
Başkent ekibinin antrenmanına tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek katılmadı. Siarhei Palitsevich ise fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı çalışmayla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- Servet Yılmaz'dan ziyaret
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.
Yılmaz'ı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne yaptığı ziyarette kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Başkent ekibi yönetimiyle kulüp binasında bir süre sohbet eden Servet Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması verildi.
Servet Yılmaz daha sonra antrenman sahasında kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Ziyarette futbolculara baklava ikram edildi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:55
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 28
Yorum
Dost Hani ülke puanı önemliydi.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
1903 Rüya degil HEDEF. Renkli kardeş sen anlamazsın.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
isim Ronaldo da sizi istiyormuş. Kendine ne kadar daha güldüreceksin sen ilahi Fiko :)
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