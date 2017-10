Evkur Yeni Malatyaspor karşısında istediklerini koşu mesafelerini yakalayamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Mesut Bakkal "Akhisar ve Beşiktaş maçlarına bakıldığı zaman, Malatya maçında ortaya koyduğumuz oyun ve futbol bize hiç yakışmadı" diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Gelinen noktada takımımızın inişli çıkışlı performanslar yaşayacağını biliyordum. Pozisyon vermemek anlamında biz iyi oynadık ama biraz daha şahsiyetli ve kişilikli öne gitmemiz gerekiyordu. Özellikle Malatya maçında ve kendi sahamızda bizim biraz daha yürekli oynamamız gerekiyordu. Pek takılı kalmıyorum ama dönüyorum kendime soruyorum, niye böyleyiz? Bunlara bakıldığı zaman da kaybetmeniz normal diye düşünüyorum. Malatya adına bireysel yeteneklerin öne çıktığı bir maç oynadık. Özellikle Mutayip ve Adem gibi oyuncular yetenekleriyle oyunu ve skoru belirlediler. Biz atsak bizim kazanacağımız bir maçtı. Buradan çıkartttığımız sonuç, 114,115,117 kilometre koşan takımın 106'da kalması beni daha çok üzdü. Bakıldığında veriler bunu gösteriyor."



''GALATASARAY ÖNE EN İYİ OYNAYAN VE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM"

Süper Lig'de cuma akşamı oynayacakları Galatasaray maçına değinen Bakkal, "Süper Lig'in liderine gidiyoruz. Öne en iyi oynayan ve en çok gol atan takım" diyerek, şöyle devam etti:



''Galatasaray takımı öne koşularda birinciler ve şimdi buna cevap vermeniz gerekiyor. Net veriler ortada. Buna cevap verdiğiniz zaman maçta şansınız var. Tıpkı Başakşehir, tıpkı Beşiktaş ve ligin en iyi topunu oynayan Akhisar'a karşı bunu yapıyorsanız, bunu da yapabilecek formda ve grafikleri yüksek bir takımım var. Yapmak için gidecek miyiz? Bu maçta yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar zaten. Bu düşüncede hazırlanıyoruz. Bugün de taktik idmanımız var. Zaman kısa ve 7 maçımız kaldı. En kötü şartlarda 3 veya 4 galibiyet hedefliyoruz ve bunu almamız gerekiyor. Alabilecek güçte miyiz? Evet. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını alacağız dediğimde kimse bana inanmamıştı. Ama maç oynanmadan hiçbir zaman kazanılmıyor. Takım olarak sıralamada yerimiz belli ve moralinizi bozmadan devam edeceksiniz. Gündem maçına gidiyoruz, Galatasaray maçı. Ardından milli maç arası ve Allah'tan sakatımız yok. Sadece kırmızı kart cezalısı Zeki var. Oynayacak oyuncunun da fırsatıdır bu maçlar. Alır formayı götürür, sakat cezalı olanlar da sırasını bekler. Moral bozukluğunu atlattık. İnşallah oradan da moralli bir şekilde döneriz."



Ligin Beşiktaş ile birlikte en çok kart gören takımı oldukları sorusuna ise Bakkal, "Eleştirler alıyoruz, sarı kartlı oyuncuyu neden oyundan çıkarmıyor diye. Şimdi, her sarı kartlı oyuncuyu oyundan aldığınız zaman futbulun doğasında olan ikili mücadeleyi ve sertliği kaybediyorsunuz. Malatya maçında yüzde 62 ikili mücadeleleri kaybetmişiz ve maçın skoru belli. Alanya maçı ikili mücadeleyi yüzde 62 kaybetmişiz olayın sonucu belli. Malatya maçında yediğiniz gole baktığınız zaman 8'e 2 gol yemişiz. İkili mücadeleyi bıraktığınız zaman tabii ki topsuz alan, gereksiz yere gidip de kart görmeye ben de karşıyım. Biraz daha sinirlerimize hakim olmalıyız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kırmızı kart görmenin cezası zaten belli. Bu kartları en az şekilde tölere etmemiz gerekiyor" dedi.



''GALATASARAY'DAN PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ''

Başkent ekibinin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise, ''Galatasaray maçının zor olacağını biliyoruz ve çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz, Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı analiz ediyoruz. İyi hazırlanıp Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.



En çok kırmızı kart gören takım olmaları ile ilgili Çiftçi, "Biraz daha sert oynamak istiyoruz. Belki bu nedenle olabilir ama talihsizlik bence kırmızı kartlar. Daha birçok maç var. Bunların hepsini kazandığımız takdirde, çok farklı yerlerde oluruz. İki maç üst üste kazandığın zaman da farklı yerlere geliyorsun. Akhisar'ı elimizden kaçırdık. Geldik içerde Beşiktaş'ı yendik. Malatya'yı yensek şu an hiçbir şey konuşulmayacaktı. Lig böyle, iki maç kazandığında iyisin, iki maç kaybettiğinde kötüsün. Biz şu an kaybediyoruz, inşallah kazanıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



''GALATASARAY'A KARŞI MALATYA MAÇINDA Kİ KÖTÜ OYUNU VE FUTBOLU UNUTTURMAMIZ LAZIM''

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden Ahmet İlhan ise, "Öncelikle Malatya maçındaki kötü oyunu ve futbolu unutturmamız lazım" diyerek şunları söyledi: "Bize hiç yakışmayan bir oyun koyduk ortaya. Beceriksiz, kişiliksiz ve basiretsiz oynadık geçen hafta. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız Malatyaspor maçındaki oyun, bize hiç yakışmadı. Bu kötü futbolu inşallah Galatasaray maçında unutturacağız. İki galibiyetimiz var ve ikisi de önemli takımlara karşı. Bu tür maçlar bize iyi geliyor. İnşallah bu hafta da, büyük takımlara karşı olan oyunumuzu Galatasaray'a karşı da devam ettirip içerde de bir galibiyet daha aldığımız zaman orta sıralarda olacağız. İki galibiyet aldığımız zaman orta sıralara geleceğiz. Galatasaray'dan puan veya puanlar aldığımız zaman iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."



Kırmızı kartlara da değinen tecrübeli oyuncu İlhan, "Oyun yapımızda agresiflik var. Bir de son zamanlarda alınan sonuçlar var ve gerginlik de bunun sebeplerinden biri olabilir. İki maç alınca inşallah herşey daha güzel olacak."