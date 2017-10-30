 Gençler'de Aslan hazırlığı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gençler'de Aslan hazırlığı

    Gençler'de Aslan hazırlığı

    Gençlerbirliği, 'in 11. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışan başkent ekibi, çift kale maçla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Marko Milinkovic takımla çalışmalara başlarken, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin antrenmanda yer almadı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:45
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