Gençler'de Aslan hazırlığı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışan başkent ekibi, çift kale maçla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Marko Milinkovic takımla çalışmalara başlarken, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin antrenmanda yer almadı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:45
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 1
Yorum
vay be demek ki gs = 41 geri kalan =59. sonra diğerleri büyüğüz diye geçiniyor birleşince zor geçiyorlar oranı.
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 28
Yorum
Burak Söz konusu pozisyondan önce hakemin oyun soğumasın diye devam ettirdiği ancak kart göstermesi gereen bero nun bir pozisyonu var. 2. sarı kır
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Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu
Toplam 6
Yorum
Kabataşlı BelhandaYARAMAZ,Feguoli?,Tolga-Fernando PasYüzdesi Düşük.TakımınYAŞ Ortalaması Yüksek, En AZ 5TÜRK BANKO Oynamalı.Sel.Öztürk Oynatılmalı.
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