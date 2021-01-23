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FK'ya dinamo

Ligde zirve yarışı yapan kırmızısiyahlılar, ’de ’da oynayan Iraklı orta saha ’i ’e getirdi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:43 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Gaziantep FK'ya dinamo

Teknik direktörlüğe 'yu getirdikten sonra transfere hız veren FK, orta sahaya takviye için rotasını 'e çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Portekiz'de forması giyen orta saha oyuncusu 'i imza için Gaziantep'e getirdi. döneminde ile anlaşan Iraklı oyuncu, 'dan onay alamayınca transfer gerçekleşmemişti. Sa Pinto, Portekiz'den tanıdığı isim için transfere onay verdi. Kontratı sezon sonu bitecek 29 yaşındaki tecrübeli dinamo, bu sezon 17 maçta, 1 gol attı. 4 yıldır Portekiz'de ter döken Rashid, geçen sezon 31 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. ve 10 numarada da oynayabilen Iraklı futbolcu, 22 kez formayı giydi.

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