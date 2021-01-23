Gaziantep FK'ya dinamo

Teknik direktörlüğe Sa Pinto'yu getirdikten sonra transfere hız veren Gaziantep FK, orta sahaya takviye için rotasını Portekiz'e çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Portekiz'de Santa Clara forması giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid'i imza için Gaziantep'e getirdi. Tomas döneminde Rize ile anlaşan Iraklı oyuncu, Sumudica'dan onay alamayınca transfer gerçekleşmemişti. Sa Pinto, Portekiz'den tanıdığı isim için transfere onay verdi. Kontratı sezon sonu bitecek 29 yaşındaki tecrübeli dinamo, bu sezon 17 maçta, 1 gol attı. 4 yıldır Portekiz'de ter döken Rashid, geçen sezon 31 maçta 4 gol, 2 asist yaptı. Ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Iraklı futbolcu, 22 kez milli formayı giydi.