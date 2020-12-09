Marius Sumudica Medipol Başakşehir'e destek çıktı! "Hakem bedelini ödemeli"

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik patronu Marius Sumudica, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısını kınadı.

"HAKEM BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Başakşehir'in tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Sumudica, "Türkiye'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Pazar günü ligde Başakşehir ile oynayacağız. Dünkü maçtaki hakem de Romanyalıydı. Benim için siyah ya da beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Ayrıca benim takımımda da siyahi oyuncular bulunuyor. Büyük bir saygım var ve bu saygımın renklerle bir ilgisi yok. Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir durum değildir. Böyle söylememek istemiş olsa bile ceza almalıdır. Hatasının bedelini ödemeli. Sumudica'nın bunu yapanlarla aynı gösterilmesini istemiyorum. Türkiye'de çalışıyorum, Türk insanlarına ve siyahi insanlara saygım var. Önemli olan ırkçı olmamak ve desteklememek. Eğer ırkçıysanız hiçbir yeriniz yok. Romanyalıyım ve bu durumdan hoşlanmıyorum ve Başakşehir haklı" diye konuştu.