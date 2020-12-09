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Marius Sumudica Medipol 'e destek çıktı! "Hakem bedelini ödemeli"

FK teknik direktörü Marius Sumudica, - karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle turuncu-lacivertli ekibe destek çıkarken, Rumen hakem 'nun hatasının bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:47
Marius Sumudica Medipol Başakşehir'e destek çıktı! "Hakem bedelini ödemeli"

ekibi FK'nın teknik patronu Marius Sumudica, Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin 'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü 'ya yönelik ırkçı saldırısını kınadı.

"HAKEM BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Başakşehir'in tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Sumudica, "'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Pazar günü ligde Başakşehir ile oynayacağız. Dünkü maçtaki hakem de Romanyalıydı. Benim için siyah ya da beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Ayrıca benim takımımda da siyahi oyuncular bulunuyor. Büyük bir saygım var ve bu saygımın renklerle bir ilgisi yok. Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir durum değildir. Böyle söylememek istemiş olsa bile ceza almalıdır. Hatasının bedelini ödemeli. Sumudica'nın bunu yapanlarla aynı gösterilmesini istemiyorum. Türkiye'de çalışıyorum, Türk insanlarına ve siyahi insanlara saygım var. Önemli olan ırkçı olmamak ve desteklememek. Eğer ırkçıysanız hiçbir yeriniz yok. Romanyalıyım ve bu durumdan hoşlanmıyorum ve Başakşehir haklı" diye konuştu.

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