Haberler Medipol Başakşehir Jose Mourinho'dan ırkçılık sözleri! "PSG - Başakşehir maçı simgeleşecek"

'dan sözleri! " - Başakşehir maçı simgeleşecek"

4. hakemin Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalan Saint-Germain - karşılaşmasını değerlendiren Tottenham Teknik Direktörü , "Bu maç simgeleşecek. Bir karşılaşması, üzücü bir sebeple 15 dakika sonra durdu. Bir adamı olarak çok üzgünüm." dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:11
Jose Mourinho'dan ırkçılık sözleri! "PSG - Başakşehir maçı simgeleşecek"

Tottenham Teknik Direktörü , Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında oynayacakları LASK karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, dün ve Medipol Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine yol açan olayı değerlendirdi.

Irkçılığın her şekliyle savaşılması gerektiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı, şu an sadece kalpten bir özür dileyebilir. Hepimizin sorumlulukları var ve hata yaparsak bunu kabullenmeliyiz." yorumunu yaptı.

Mourinho, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Bu maç simgeleşecek. Bir karşılaşması, üzücü bir sebeple 15 dakika sonra durdu. Bir adamı olarak çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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