Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.



Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.