Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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FK'da maçı öncesi testler negatif

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif

Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak maçı öncesi yapılan corona virüsü testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

  1. 11.07.2020
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