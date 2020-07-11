Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif
Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan corona virüsü testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
- 11.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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