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Haberler Gaziantep FK Gaziantep’in hedefi Niang

Gaziantep’in hedefi Niang

Gaziantep FK, aradığı forveti Türkiye'de buldu. Kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği'nden ayrılan M'Baye Niang'ı radarına aldı ve girişimlere başladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Gaziantep’in hedefi Niang
Gaziantep FK, aradığı forveti Türkiye'de buldu. Kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği'nden ayrılan M'Baye Niang'ı radarına aldı ve girişimlere başladı. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Niang'ın, serbest statüde olması transferi daha da cazip hale getiriyor. Geçen sezon 26 maçta görev yapan 30 yaşındaki Senegalli santrfor, 4 gol ve 2 asistle oynadı. Yönetimin, Niang'ın transfer şartlarını araştırdığı ve önümüzdeki günlerde resmi temaslarını hızlandırabileceği öğrenildi.
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