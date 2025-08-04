Süper Lig'in ilk haftasında şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep FK, güçlü rakibine meydan okudu. Kırmızı- siyahlıların Başkanı Memik Yılmaz, hazırlıklarına tesislerinde devam eden takımla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcularla bir süre görüştükten sonra kendisine yoğun destek veren kırmızı- siyahlı taraftarlara teşekkür etti. Buradaki taraftarlarla konuşan Yılmaz, "Sizin desteğinizle birlikte yeneceğiz" dedi. Taraftarlar da "Yenilmez değiller, yeneceğiz" diye Başkan Yılmaz'a karşılık verdi. Ardından Memik Yılmaz, "Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de Gaziantep'iz. Bizim için rakibin kim olduğu fark etmiyor, Galatasaray maçında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye Galatasaray'a gözdağı verdi. Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Türk futbolu adına beklentilerinin yüksek olduğuna da belirtirken, "Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız. Biz evlatlarımızdan yanayız" değerlendirmesini yaptı.

1-2 NOKTA TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Başkan Memik Yılmaz, transfer müjdesi de verdi. Başkan Yılmaz, "Şehrimize ve takımımıza yaraşır şekilde transferlerimizi yaptık. Birkaç nokta transfer daha var, onları da inşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takıma katacağız" dedi.