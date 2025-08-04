CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Biz de Gaziantep’iz

Biz de Gaziantep’iz

G.Antep FK başkanı Yılmaz, G.Saray’a gözdağı verdi: Taraftarlarla konuşan Yılmaz, "Desteğinizle yeneceğiz. Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de G.Antep'iz" diye umut verdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Biz de Gaziantep’iz

Süper Lig'in ilk haftasında şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep FK, güçlü rakibine meydan okudu. Kırmızı- siyahlıların Başkanı Memik Yılmaz, hazırlıklarına tesislerinde devam eden takımla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcularla bir süre görüştükten sonra kendisine yoğun destek veren kırmızı- siyahlı taraftarlara teşekkür etti. Buradaki taraftarlarla konuşan Yılmaz, "Sizin desteğinizle birlikte yeneceğiz" dedi. Taraftarlar da "Yenilmez değiller, yeneceğiz" diye Başkan Yılmaz'a karşılık verdi. Ardından Memik Yılmaz, "Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de Gaziantep'iz. Bizim için rakibin kim olduğu fark etmiyor, Galatasaray maçında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye Galatasaray'a gözdağı verdi. Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Türk futbolu adına beklentilerinin yüksek olduğuna da belirtirken, "Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız. Biz evlatlarımızdan yanayız" değerlendirmesini yaptı.

1-2 NOKTA TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Başkan Memik Yılmaz, transfer müjdesi de verdi. Başkan Yılmaz, "Şehrimize ve takımımıza yaraşır şekilde transferlerimizi yaptık. Birkaç nokta transfer daha var, onları da inşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takıma katacağız" dedi.

Como’dan G.Saray'a Morata teklifi!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni orta sahası netleşiyor! Görüşmeler hız kazandı
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede!
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko yeni transferini açıkladı! F.Bahçe Beko yeni transferini açıkladı! 16:43
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a geri mi dönüyor? 16:34
Como’dan G.Saray'a Morata teklifi! Como’dan G.Saray'a Morata teklifi! 16:09
"F.Bahçe kariyerim daha farklı olabilirdi" "F.Bahçe kariyerim daha farklı olabilirdi" 16:08
Amrabat'a İtalyan devleri talip oldu! Amrabat'a İtalyan devleri talip oldu! 15:55
B. Leverkusen Schick'in sözleşmesini uzattı B. Leverkusen Schick'in sözleşmesini uzattı 15:30
Daha Eski
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 14:29
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55