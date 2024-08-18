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Gaziantep FK - Samsunspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:37
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Gaziantep FK - Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig heyecanı ikinci haftasında hız kesmeden devam ediyor.

Gaziantep FK kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Ertuğrul, Stefen, Ömürcan, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kozlowski, Kodro

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Schindler, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Samsunspor maçı TSİ 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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