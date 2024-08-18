Gaziantep FK - Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig heyecanı ikinci haftasında hız kesmeden devam ediyor.
Gaziantep FK kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Ertuğrul, Stefen, Ömürcan, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kozlowski, Kodro
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Schindler, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Samsunspor maçı TSİ 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.