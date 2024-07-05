Gaziantep FK'dan Onyekuru atağı

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen, Suudi Arabistan'da Al Fayha'da oynayan Henry Onyekuru için Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK devreye girdi. Galatasaray'da birlikte oynadığı oyuncuyu Gaziantep FK'ya davet eden Selçuk İnan, eski dostluğunu kullanıyor. 27 yaşındaki yıldız sol açık, İnan'ın teklifinden sonra teklifi düşünmek için süre istedi. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli kanat oyuncusunun tekrar Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Süper Ligde 83 karşılaşmada görev alan Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 28 gol atarken, 14 asist yapma başarısı elde etti. Onyekuru, geçen sezon başında Adana Demirspor'dan Al Fayha'ya 3.2 milyon euro bonservisle transfer oldu. Geçen sezon Suudi ekibinde, 34 maçta 11 gol, 3 asist katkısı sağladı.