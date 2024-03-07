Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-siyahlıların resmi hesabından yapılan açıklamada, takımın başına Selçuk İnan'ın getirildiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Gaziantep FK, Süper Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.