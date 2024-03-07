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Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için çalışmalara başlayan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 18:21
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Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-siyahlıların resmi hesabından yapılan açıklamada, takımın başına Selçuk İnan'ın getirildiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Gaziantep FK, Süper Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.

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