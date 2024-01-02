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Gaziantep FK Etebo'ya talip

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların kısa bir dönem G.Saray forması giyen Peter Etebo'yla görüşmelere başladığı iddia edildi. Şu anda bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Gaziantep'in ilgisine sıcak baktığı bildirildi. 2020-2021 sezonunda G.Saray'da 29 maça çıkan Etebo, son olarak Aris forması giymişti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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Gaziantep FK Etebo'ya talip
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların kısa bir dönem G.Saray forması giyen Peter Etebo'yla görüşmelere başladığı iddia edildi. Şu anda bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Gaziantep'in ilgisine sıcak baktığı bildirildi. 2020-2021 sezonunda G.Saray'da 29 maça çıkan Etebo, son olarak Aris forması giymişti.
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