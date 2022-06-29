Gaziantep’e Ganalı sol bek

Transferin hareketli kulüplerinden Gaziantep FK, sol bek takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Kırmızı-siyahlıların Red Bull Salzburg'da oynayan Gideon Mensah için teklifte bulunduğu öğrenildi.
Transferin hareketli kulüplerinden Gaziantep FK, sol bek takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Kırmızı-siyahlıların Red Bull Salzburg'da oynayan Gideon Mensah için teklifte bulunduğu öğrenildi. Yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi. Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan 23 yaşındaki genç sol bek, geçen sezon kiralık oynadığı Fransa ekibi Bordeaux'da 23 maçta, 2 asist katkısı sağladı.