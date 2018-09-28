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Gazişehir Gaziantep'te Poepon en az 1 ay yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Rydell Poepon'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:04 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:48
Gazişehir Gaziantep'te Poepon en az 1 ay yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Rydell Poepon'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Poepon'un ligin 6. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 4 ile 6 hafta arasında forma giyemeyecektir. Rydell Poepon'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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