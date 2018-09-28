Dünyanın en değerli futbolcuları!

KPMG, aylık olarak hazırladığı 'dünyanın en değerli futbolcuları' listesinin eylül ayı raporunu yayınladı. İşte eylül ayında 'dünyanın en değerli futbolcuları'.

28 Eylül 2018 Cuma, 15:40:01 Güncelleme: 15:56:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





