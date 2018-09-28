Dünyanın en değerli futbolcuları! - Galeri - Fotomaç
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Dünyanın en değerli futbolcuları!
KPMG, aylık olarak hazırladığı 'dünyanın en değerli futbolcuları' listesinin eylül ayı raporunu yayınladı. İşte eylül ayında 'dünyanın en değerli futbolcuları'.
28 Eylül 2018 Cuma, 15:40:01
Güncelleme: 15:56:25
Dünyanın en değerli futbolcuları!
21. GABRIEL JESUS - Manchester City | 90 milyon euro
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Dünyanın en değerli futbolcuları!
20. CHRISTIAN ERIKSEN - Tottenham | 90.1 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları!
19. LUIS SUAREZ - Barcelona | 90.2 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları!
18. ROBERT LEWANDOWSKI - Bayern Münih | 90.9 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları!
17. MARC-ANDRE TER STEGEN - Barcelona | 92.7 milyon euro