Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısı Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın 90+3. dakikasında Trabzonspor Vitor Hugo ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1 bitti. Karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmalarda Bakasetas penaltı atışında yararlanamadı. Sahneye uzatma dakikalarında Yusuf Yazıcı çıktı. Yusuf Yazıcı attığı 2 golle maça damga vurdu. Maça son noktayı Maxi Gomez koydu. Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 ile geçti. Fırtına bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler...