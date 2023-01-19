Galeri Türkiye Kupası İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından öne çıkan anlar...

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşılaştı.

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle öne geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Maçın ilk yarısı Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Maçın 90+3. dakikasında Trabzonspor Vitor Hugo ile beraberliği yakaladı.

İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçından kareler

Maç 1-1 bitti. Karşılaşma uzatmaya gitti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor