Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Getafe ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Trabzonspor müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonunda bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman mücadeleyi değerlendirirken Sturridge'in performansını yorumladı.
19 Eylül 2019 Perşembe 22:51 Güncelleme: 19.09.2019 22:53
Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklanan eksikliklere bağladı.

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Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor." değerlendirmesi yaptı.

ÜNAL KARAMAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMINI İZLEYİN

Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Trabzonspor'da en büyük ve temel sorununun sakatlıklar olduğunun altını çizen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Orta sahada takımın hücumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki çok şey değişecek.

Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Topla ilişkileri iyi olan, toplu veya topsuz iyi, süratli oyuncular bunlar. Bu özellik, bizi karşı kaleye daha hızlı götürüyor.

Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Belli yaşa kadar belli oyun karakteri olan oyuncuyu başka yere döndüremezsiniz.

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