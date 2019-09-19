Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor." değerlendirmesi yaptı.

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