Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!

Getafe ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Trabzonspor müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonunda bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman mücadeleyi değerlendirirken Sturridge'in performansını yorumladı.
19 Eylül 2019 Perşembe 22:51
Güncelleme: 19.09.2019 22:53
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklanan eksikliklere bağladı.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor." değerlendirmesi yaptı.