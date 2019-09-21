Uğurcan Çakır bombası! Devre arasında...

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır performansı ile parmak ısırtıyor. Bordo-mavili forma altında yıldızlaşmaya devam eden Uğurcan Çakır, Getafe karşısında da farkı engelledi. 23'lük kaleci kurtarış yüzdesi ve rakamlarıyla ligin de en iyileri arasında yer alıyor. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz devi Liverpool'u peşine taktı. İşte Uğurcan'la ilgili son gelişmeler...
21 Eylül 2019 Cumartesi 09:13
Güncelleme: 21.09.2019 09:27
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Trabzonspor'un en formda ismi olan ve puan kayıplarına rağmen mücadelesiyle alkış alan kaleci Uğurcan Çakır tüm dikkatleri üzerine çekti.
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23 yaşındaki file bekçisi şu ana kadar çıktığı 9 resmi maçta 40 net kurtarış yaparken kalesinde sadece 12 gol gördü.
Ligde maç başına 4.8 olan kurtarış değeriyle en iyi 3. isim durumuna gelen başarılı isim, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle de an itibarıyla 4. sırada bulunuyor.
Özellikle 8'er kurtarış yaptığı Fenerbahçe ve Prag deplasmanlarında maçın adamı olarak gösterilen Uğurcan, önceki gece oynanan Getafe karşılaşmasında da 5 kurtarış ile farkı önledi.
LİVERPOOL'U DA PEŞİNE TAKTI
Sabah'ın haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alison'un sakatlanmasıyla Uğurcan için Trabzonspor ile bağlantıya geçmiş, transfer mevsimi sona erdiği için görüşmeler sonuçlanmamıştı.