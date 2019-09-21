Uğurcan Çakır bombası! Devre arasında...

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır performansı ile parmak ısırtıyor. Bordo-mavili forma altında yıldızlaşmaya devam eden Uğurcan Çakır, Getafe karşısında da farkı engelledi. 23'lük kaleci kurtarış yüzdesi ve rakamlarıyla ligin de en iyileri arasında yer alıyor. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz devi Liverpool'u peşine taktı. İşte Uğurcan'la ilgili son gelişmeler...

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:13 Güncelleme: 21.09.2019 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





